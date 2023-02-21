Мерзляков Иван Варфоломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1874
Дочь: Мерзлякова Агриппина (Аграфена) Ивановна
Мать ребёнка: Мерзлякова Анастасия Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно