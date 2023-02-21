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Мерзляков Иван Варфоломеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мерзляков Варфоломей Миронович

Мать: Мерзлякова Настасья

Рождение ребёнка
21.06.1874

Дочь: Мерзлякова Агриппина (Аграфена) Ивановна

Мать ребёнка: Мерзлякова Анастасия Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Анастасия Павловна

Смерть
Неизвестно
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