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Антонов Иван Александрович
Антонов Иван Александрович
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
26.12.1984
Пол
Мужской
Отец
Антонов Александр Викторович
Мать
Антонова (Филиппова) Людмила Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1984
Отец:
Антонов Александр Викторович
Мать:
Антонова Людмила Петровна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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