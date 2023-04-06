Антонов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Иван Александрович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1984

Отец: Антонов Александр Викторович

Мать: Антонова Людмила Петровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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