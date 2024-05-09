Упоров Евгений Андреев 15.12.1869 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Упоров Евгений Андреев

Место рождения

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

15.12.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1869 ст.

Отец: Упоров Андрей Алексеев

Мать: Упорова Первая Жена неизвестно

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Упорова Ирина Григорьева

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1896

Сын: Упоров Егор Евгеньев

Мать ребёнка: Упорова Ирина Григорьева

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1898

Сын: Упоров Василий Евгеньев

Мать ребёнка: Упорова Ирина Григорьева

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Упорова Александра Евгеньева

Мать ребёнка: Упорова Ирина Григорьева

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1903

Сын: Упорова Таисия Евгеньева

Мать ребёнка: Упорова Ирина Григорьева

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1911

Сын: Упорова Мария Евгеньева

Мать ребёнка: Упорова Ирина Григорьева

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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