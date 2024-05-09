Упоров Евгений Андреев
Место рождения
Дата рождения15.12.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1869 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Упорова Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
22.04.1896
Сын: Упоров Егор Евгеньев
Мать ребёнка: Упорова Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
29.01.1898
Мать ребёнка: Упорова Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Упорова Александра Евгеньева
Мать ребёнка: Упорова Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Упорова Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Упорова Ирина Григорьева
Смерть
Неизвестно