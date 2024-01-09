Пронькина Баранова Евдокия Романовна
Место рожденияс. Верхний Шаранай, Оловянинский р-н, Читинская обл
Дата рождения14.03.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1909
Отец: Баранов Роман
с. Верхний Шаранай, Оловянинский р-н, Читинская обл
Рождение ребёнка
20.01.1932
Сын: Пронькин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Пронькин Александр Федорович
с. Переясловка, Хабаровский район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно