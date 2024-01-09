Пронькина Баранова Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронькина Баранова Евдокия Романовна

Пронькина Баранова Евдокия Романовна

avatar

Место рождения

с. Верхний Шаранай, Оловянинский р-н, Читинская обл

Дата рождения

14.03.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1909

Отец: Баранов Роман

Мать: не указана

с. Верхний Шаранай, Оловянинский р-н, Читинская обл
Рождение ребёнка
20.01.1932

Сын: Пронькин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Пронькин Александр Федорович

с. Переясловка, Хабаровский район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close