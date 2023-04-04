Носков Павел Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиПосле 15.05.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
02.02.1872
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1873
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Носкова Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
13.11.1874
Мать ребёнка: Носкова Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
26.01.1876
Дочь: Климушкина Мария Павловна
Мать ребёнка: Носкова Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
07.04.1882
Сын: Носков Иван Павлович
Мать ребёнка: Носкова Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
23.07.1884
Дочь: Евфимия Павловна
Мать ребёнка: Носкова Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
29.04.1888
Дочь: Демина Александра Павловна
Мать ребёнка: Носкова Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
15.05.1890
Дочь: Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Носкова Анисья Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 15.05.1890