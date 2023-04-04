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Носков Павел Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

После 15.05.1890

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Носков Спиридон Григорьевич

Мать: Носкова Александра Семёновна

Бракосочетание
02.02.1872

Жена: Носкова Анисья Григорьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1873

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Носкова Анисья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1874

Сын: Носков Михаил Павлович

Мать ребёнка: Носкова Анисья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1876

Дочь: Климушкина Мария Павловна

Мать ребёнка: Носкова Анисья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.04.1882

Сын: Носков Иван Павлович

Мать ребёнка: Носкова Анисья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1884

Дочь: Евфимия Павловна

Мать ребёнка: Носкова Анисья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.04.1888

Дочь: Демина Александра Павловна

Мать ребёнка: Носкова Анисья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1890

Дочь: Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Носкова Анисья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 15.05.1890
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