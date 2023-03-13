Мещерякова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1867
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Завражина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Дмитриевич
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Иван Михайлович
Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно