Мещерякова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1867

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Завражина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Дмитриевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещеряков Михаил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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