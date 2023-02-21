Райфурак (Райфурак) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райфурак (Райфурак) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Райфурак Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Райфурак Григорий

Винницкая область, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райфурак Григорий

Смерть
Неизвестно
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