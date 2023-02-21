Райфурак (Райфурак) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Райфурак Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Райфурак Григорий
Винницкая область, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Райфурак Григорий
Смерть
Неизвестно