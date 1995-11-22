Плесовских (Полуянова) Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских (Полуянова) Матрёна Васильевна

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Место рождения

Поддубровное, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

09.04.1919

Дата смерти

22.11.1995

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1919

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Поддубровное, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
03.06.1939

Сын: Сеногноев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Сеногноев Андрей Сидорович

Поддубровное, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
22.11.1995
Поддубровное, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

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