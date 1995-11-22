Плесовских (Полуянова) Матрёна Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.04.1919
Дата смерти22.11.1995
ПолЖенский
Отец
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Мать
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МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1919
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
03.06.1939
Сын: Сеногноев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Сеногноев Андрей Сидорович
Смерть
22.11.1995