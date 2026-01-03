Голицын Лёв Сергеевич 12.08.1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицын Лёв Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.08.1845, Старавесь, Województwo lubelskie, Rzeczpospolita Polska

умер 26.12.1915, Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Отец
Голицын Сергей Григорьевич22.07.1803 г.р.
Мать
Голицына (Езерская) Мария Ивановна22.02.1819 г.р.
Супруги
Голицына (Орлова-Денисова) Мария Михайловна16.03.1856 г.р.
Дети
Трубецкая (Голицына) Софья Львовна06.08.1871 г.р.
Мусман (Голицына) Надежда Львовна20.02.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1845

Отец: Голицын Сергей Григорьевич

Мать: Голицына (Езерская) Мария Ивановна

Старавесь, Województwo lubelskie, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
06.08.1871

Дочь: Трубецкая (Голицына) Софья Львовна

Мать ребёнка: Засецкая (Херхеулидзева) Надежда Захарьевна

Сущёво, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
20.02.1876

Дочь: Мусман (Голицына) Надежда Львовна

Мать ребёнка: Засецкая (Херхеулидзева) Надежда Захарьевна

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Бракосочетание
24.04.1883

Жена: Голицына (Орлова-Денисова) Мария Михайловна

Смерть
26.12.1915
Феодосия, Феодосия, Республика Крым

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