Голицын Лёв Сергеевич
мужской, родился 12.08.1845, Старавесь, Województwo lubelskie, Rzeczpospolita Polska
умер 26.12.1915, Феодосия, Феодосия, Республика Крым
ОтецГолицын Сергей Григорьевич22.07.1803 г.р.
МатьГолицына (Езерская) Мария Ивановна22.02.1819 г.р.
Супруги
Голицына (Орлова-Денисова) Мария Михайловна16.03.1856 г.р.
Дети
Трубецкая (Голицына) Софья Львовна06.08.1871 г.р.
Мусман (Голицына) Надежда Львовна20.02.1876 г.р.
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Место
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Рождение
12.08.1845
Старавесь, Województwo lubelskie, Rzeczpospolita Polska
Рождение ребёнка
06.08.1871
Дочь: Трубецкая (Голицына) Софья Львовна
Мать ребёнка: Засецкая (Херхеулидзева) Надежда Захарьевна
Сущёво, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.02.1876
Дочь: Мусман (Голицына) Надежда Львовна
Мать ребёнка: Засецкая (Херхеулидзева) Надежда Захарьевна
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Бракосочетание
24.04.1883
Смерть
26.12.1915
Феодосия, Феодосия, Республика Крым