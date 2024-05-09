Урсегов Илья Яковлев
Место рождения
Дата рождения20.07.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1883 ст.
Отец: Урсегов Яков Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
30.01.1904
Жена: Агрипина Николаева
Рождение ребёнка
26.02.1904
Дочь: Урсегова Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Агрипина Николаева
Рождение ребёнка
13.07.1905
Дочь: Урсегова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Агрипина Николаева
Смерть
Неизвестно