Урсегов Илья Яковлев 20.07.1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Урсегов Илья Яковлев

Место рождения

Коньки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.07.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1883 ст.

Отец: Урсегов Яков Григорьев

Мать: Урсегова Пелагея Степанова

Коньки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урсегов Андриан Ильич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
30.01.1904

Жена: Агрипина Николаева

Коньки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.02.1904

Дочь: Урсегова Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Агрипина Николаева

Рождение ребёнка
13.07.1905

Дочь: Урсегова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Агрипина Николаева

Смерть
Неизвестно

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