Титов Филипп Меркурьевич 1776 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Титов Филипп Меркурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: Титов Меркурий

Мать: Титова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
10.01.1802 ст.

Жена: Титова - - Соколова Соломония (Соломея) Ивановна

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.274 л.184об запись №1 Женихом ошибочно записан женатый Ефим. Невеста - солдатка Соломонида Ивановна Соколова
Рождение ребёнка
09.04.1803 ст.

Сын: Титов Степан Филиппович

Мать ребёнка: Титова - - Соколова Соломония (Соломея) Ивановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.277 л.78-85
Рождение ребёнка
12.02.1810

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова - - Соколова Соломония (Соломея) Ивановна

Смерть
Неизвестно

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