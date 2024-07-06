Титов Филипп Меркурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: Титов Меркурий
Бракосочетание
10.01.1802 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.274 л.184об запись №1 Женихом ошибочно записан женатый Ефим. Невеста - солдатка Соломонида Ивановна Соколова
Рождение ребёнка
09.04.1803 ст.
Мать ребёнка: Титова - - Соколова Соломония (Соломея) Ивановна
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.277 л.78-85
Рождение ребёнка
12.02.1810
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Титова - - Соколова Соломония (Соломея) Ивановна
Смерть
Неизвестно