Иван Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Симеонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Симеон Иванович

Мать: Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Федора Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1808

Сын: Козьма Иванович

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Федора Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1823

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья

Смерть
1842

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