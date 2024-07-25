Иван Симеонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Симеон Иванович
Мать: Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Федора Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Козьма Иванович
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Федора Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья
Смерть
1842