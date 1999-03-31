Пурышева (Саломатова) Тамара Александровна
Место рождения
Дата рождения23.11.1912
Дата смерти31.03.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1912
Крещение
26.11.1912
общественная лечебница при Ильинской церкви г.Ярославль
Воспреемник - коллежский регистратор Владимир Иванов Смирнов и крестьянка Любовь Дмитрева Сеничева. Таинство совершал Ярославской градской Ильинской церкви протоиерей с дьяконом той же церкви Александ... Показать все
Рождение ребёнка
30.04.1935
Дочь: Смоленская Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Пурышев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пурышев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пурышев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Пурышев Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.03.1999