Пурышева (Саломатова) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пурышева (Саломатова) Тамара Александровна

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

23.11.1912

Дата смерти

31.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1912

Отец: Саломатов Александр Иванович

Мать: Саломатова Елизавета Андреевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Крещение
26.11.1912
общественная лечебница при Ильинской церкви г.Ярославль
Воспреемник - коллежский регистратор Владимир Иванов Смирнов и крестьянка Любовь Дмитрева Сеничева. Таинство совершал Ярославской градской Ильинской церкви протоиерей с дьяконом той же церкви Александ... Показать все
Рождение ребёнка
30.04.1935

Дочь: Смоленская Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Пурышев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пурышев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пурышев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Пурышев Дмитрий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пурышев Дмитрий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
31.03.1999
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