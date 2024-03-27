Хайруллин Малик Кулак Хайруллович
Место рожденияд. Верхнее Аткозино Апастовского района РТ
Дата рождения1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
20.09.1931
д. Верхнее Аткозино Апастовского района РТ
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1935