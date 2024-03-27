Хайруллин Малик Кулак Хайруллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллин Малик Кулак Хайруллович

Место рождения

д. Верхнее Аткозино Апастовского района РТ

Дата рождения

1898

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Верхнее Аткозино Апастовского района РТ
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагута Салахетдиновна

Рождение ребёнка
20.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагута Салахетдиновна

д. Верхнее Аткозино Апастовского района РТ
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагута Салахетдиновна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагута Салахетдиновна

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