Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1847 и 1848 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюев Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: (Клюева) Ольга Митрофановна

Отец ребёнка: Клюев Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: (Клюева) Елена Митрофановна

Отец ребёнка: Клюев Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: (Клюева) Наталья Митрофановна

Отец ребёнка: Клюев Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Акулина (Клюева) Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Клюев Митрофан Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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