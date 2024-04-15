Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: (Клюева) Ольга Митрофановна
Отец ребёнка: Клюев Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: (Клюева) Елена Митрофановна
Отец ребёнка: Клюев Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: (Клюева) Наталья Митрофановна
Отец ребёнка: Клюев Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Акулина (Клюева) Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Клюев Митрофан Григорьевич
Смерть
Неизвестно