Серебряков Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1821
Дата смерти17.07.1900
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1821
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Серебрякова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Сергей
Мать ребёнка: Серебрякова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Дмитрий
Мать ребёнка: Серебрякова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Серафим
Мать ребёнка: Серебрякова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Михаил
Мать ребёнка: Серебрякова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков ?
Мать ребёнка: Серебрякова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серебрякова Любовь
Смерть
17.07.1900