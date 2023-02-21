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Серебряков Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1821

Дата смерти

17.07.1900

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1821

Отец: Серебряков (арцатагорцян) Лазарь Маркосович)

Мать: Серебрякова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Серебрякова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Сергей

Мать ребёнка: Серебрякова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Дмитрий

Мать ребёнка: Серебрякова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Серафим

Мать ребёнка: Серебрякова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Михаил

Мать ребёнка: Серебрякова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков ?

Мать ребёнка: Серебрякова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова Любовь

Смерть
17.07.1900
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