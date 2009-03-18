Макаренков Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1928
Дата смерти18.03.2009
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.?
Сын: Макаренков Павел Александрович
Мать ребёнка: Макаренкова (Голубева) Римма Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.?
Сын: Макаренков Павел Александрович
Мать ребёнка: Макаренкова (Голубева) Римма Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1956
Смерть
18.03.2009