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Макаренков Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1928

Дата смерти

18.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1928

Отец: Макаренков Михаил Ефстафеевич

Мать: Макаренкова Прасковья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаренкова (Голубева) Римма Ивановна

Рождение ребёнка
26.11.?

Сын: Макаренков Павел Александрович

Мать ребёнка: Макаренкова (Голубева) Римма Ивановна

Рождение ребёнка
26.11.?

Сын: Макаренков Павел Александрович

Мать ребёнка: Макаренкова (Голубева) Римма Ивановна

Рождение ребёнка
02.07.1956

Дочь: Чумакова (Макаренкова) Светлана Александровна

Мать ребёнка: Макаренкова (Голубева) Римма Ивановна

Смерть
18.03.2009

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