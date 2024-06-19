Мартын Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартын Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Мартынова

Мать ребёнка: Степанида Амвросиева ??? (Неточно)

Рождение ребёнка
09.12.1802

Дочь: Анна Мартынова

Мать ребёнка: Степанида Амвросиева ??? (Неточно)

Рождение ребёнка
08.04.1810

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Степанида Амвросиева ??? (Неточно)

Рождение ребёнка
05.02.1812

Сын: Мартынов Алексей Мартынов

Мать ребёнка: Степанида Амвросиева ??? (Неточно)

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