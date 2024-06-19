Мартын Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Мартынова
Мать ребёнка: Степанида Амвросиева ??? (Неточно)
Рождение ребёнка
09.12.1802
Дочь: Анна Мартынова
Мать ребёнка: Степанида Амвросиева ??? (Неточно)
Рождение ребёнка
08.04.1810
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Степанида Амвросиева ??? (Неточно)
Рождение ребёнка
05.02.1812
Сын: Мартынов Алексей Мартынов
Мать ребёнка: Степанида Амвросиева ??? (Неточно)