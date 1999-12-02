Шугалей (Галганова) Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шугалей (Галганова) Виктория Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1999

Отец: не указан

Мать: Дубровина Анастасия Викторовна

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