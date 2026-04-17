Сурин Степан Никифоров
мужской, родился 1797 ст., Кашино, Сысертский, Свердловская область
умер Неизвестно
ОтецСурин Никифор Андреев1773 ст. г.р.
МатьСурина Доминка АфанасьеваС 1770 по 1773 ст. г.р.
Супруги
Сурина Фелицата Иванова1800 ст. г.р.
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Рождение
1797 ст.
Отец: Сурин Никифор Андреев
Кашино, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
С 1818 по 1824 ст.
Жена: Сурина Фелицата Иванова
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186