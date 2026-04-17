Сурин Степан Никифоров 1797 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сурин Степан Никифоров

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1797 ст., Кашино, Сысертский, Свердловская область

умер Неизвестно

Отец
Сурин Никифор Андреев1773 ст. г.р.
Мать
Сурина Доминка АфанасьеваС 1770 по 1773 ст. г.р.
Супруги
Сурина Фелицата Иванова1800 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: Сурин Никифор Андреев

Мать: Сурина Доминка Афанасьева

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186

Бракосочетание
С 1818 по 1824 ст.

Жена: Сурина Фелицата Иванова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186

Смерть
Неизвестно

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