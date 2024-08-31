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Чмоленко Иван Митрофанович

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Место рождения

Греково-Александровка

Дата рождения

06.01.1908

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1908

Отец: Чмуленко Митрофан Евмениевич

Мать: Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луценко (Чмоленко) Нина

Мать ребёнка: Чмоленко (Прилуцкая) Надежда Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чмоленко Иван

Мать ребёнка: Чмоленко (Прилуцкая) Надежда Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чмоленко (Чмоленко) Лидия

Мать ребёнка: Чмоленко (Прилуцкая) Надежда Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чмоленко Анатолий

Мать ребёнка: Чмоленко (Прилуцкая) Надежда Савельевна

Рождение ребёнка
13.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чмоленко (Прилуцкая) Надежда Савельевна

Смерть
1980
Похороны
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

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