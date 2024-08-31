Чмоленко Иван Митрофанович
Место рождения
Дата рождения06.01.1908
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1908
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луценко (Чмоленко) Нина
Мать ребёнка: Чмоленко (Прилуцкая) Надежда Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чмоленко Иван
Мать ребёнка: Чмоленко (Прилуцкая) Надежда Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чмоленко (Чмоленко) Лидия
Мать ребёнка: Чмоленко (Прилуцкая) Надежда Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чмоленко Анатолий
Мать ребёнка: Чмоленко (Прилуцкая) Надежда Савельевна
Рождение ребёнка
13.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чмоленко (Прилуцкая) Надежда Савельевна
Смерть
1980
Похороны
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область