Коробов Философ Андреевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Коробов Андрей Николаевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/815084#19
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Коробова Александра Философовна
Мать ребёнка: Коробова Ольга Георгиевна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Коробова Вера Философовна
Мать ребёнка: Коробова Ольга Георгиевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Коробов Николай Философович
Мать ребёнка: Коробова Ольга Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробов Валентин Философович
Мать ребёнка: Коробова Ольга Георгиевна
Смерть
1931
107-й пехотный Троицкий полк с 14.02.1915 в списках пропавших без вести. Вернулся домой с ранениями и последствиями отравления от газовой(ых) атаки немцев в деревню. https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01004... Показать все