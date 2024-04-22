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Коробов Философ Андреевич

Место рождения

Митинская, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

1887

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Коробов Андрей Николаевич

Мать: не указана

Митинская, Сямженский район, Северный край
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/815084#19
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Коробова Александра Философовна

Мать ребёнка: Коробова Ольга Георгиевна

Митинская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Коробова Вера Философовна

Мать ребёнка: Коробова Ольга Георгиевна

Митинская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Коробов Николай Философович

Мать ребёнка: Коробова Ольга Георгиевна

Митинская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Валентин Философович

Мать ребёнка: Коробова Ольга Георгиевна

Митинская, Сямженский район, Северный край
Смерть
1931
107-й пехотный Троицкий полк с 14.02.1915 в списках пропавших без вести. Вернулся домой с ранениями и последствиями отравления от газовой(ых) атаки немцев в деревню. https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01004... Показать все
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