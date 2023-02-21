Гайдукова (Чурчина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдукова (Чурчина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайдуков Семен

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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