Малышова Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пашиничева (Малышова) Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Малышов Андрей Иванович
Бракосочетание
Около 1861
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Малышова Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Малышов Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно