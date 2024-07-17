Малышова Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышова Прасковья Андреевна

Малышова Прасковья Андреевна

Место рождения

Побоище, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пашиничева (Малышова) Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Малышов Андрей Иванович

Побоище, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1861

Муж: Малышов Андрей Иванович

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Малышова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Малышов Андрей Иванович

Побоище, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.