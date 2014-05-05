Ивченко Николай Кириллович 05.05.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ивченко Николай Кириллович

Место рождения

Черниговка, Иланский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

05.05.1937

Дата смерти

05.05.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1937

Отец: Ивченко Кирилл Филиппович

Мать: Ивченко Ирина Мартыновна

Черниговка, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
21.03.1963

Жена: Ивченко (Дмитриева) Роза Васильевна

Черниговка, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.11.1963

Дочь: Бондаренко (Ивченко) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Ивченко (Дмитриева) Роза Васильевна

Атакент, Мактааральский район, Туркестанская область
Смерть
05.05.2014
Тогызкудук, Бухар-Жырауский район, Карагандинская область

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