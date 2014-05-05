Ивченко Николай Кириллович
Место рождения
Дата рождения05.05.1937
Дата смерти05.05.2014
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1937
Бракосочетание
21.03.1963
Рождение ребёнка
25.11.1963
Дочь: Бондаренко (Ивченко) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Ивченко (Дмитриева) Роза Васильевна
Атакент, Мактааральский район, Туркестанская область
Смерть
05.05.2014
Тогызкудук, Бухар-Жырауский район, Карагандинская область