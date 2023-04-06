(Кувыркина) Мария Михайлова
Место рождения
Дата рождения08.08.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1916
Крещение
08.08.1916
Восприемники: Ярославского уезда Великосельской волости деревни Цыбаков Иван Иванов Хабаров, Тульской губернии Белевского уезда Маноиловской волости деревни Рахляева крестьянка Екатерина Гаврилова Че... Показать все
Смерть
Неизвестно