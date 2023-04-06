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(Кувыркина) Мария Михайлова

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Место рождения

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.08.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1916

Отец: Кувыркин Михаил Андреевич

Мать: Кувыркина Клавдия Иванова

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
08.08.1916
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: Ярославского уезда Великосельской волости деревни Цыбаков Иван Иванов Хабаров, Тульской губернии Белевского уезда Маноиловской волости деревни Рахляева крестьянка Екатерина Гаврилова Че... Показать все
Смерть
Неизвестно
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