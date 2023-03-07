Останина Агрофена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанина Агрофена Иванова

Останина Агрофена Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1667 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Овдотья Федорова

Отец ребёнка: Останин Федор Лукоянов

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Останин Мокей Федоров

Отец ребёнка: Останин Федор Лукоянов

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Останин Сила Федоров

Отец ребёнка: Останин Федор Лукоянов

Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Останин Дементий Федоров

Отец ребёнка: Останин Федор Лукоянов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Останин Семен Федоров

Отец ребёнка: Останин Федор Лукоянов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Останин Михаил Федоров

Отец ребёнка: Останин Федор Лукоянов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Федор Лукоянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1717
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close