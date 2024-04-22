Елена Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Максимова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.10.1799 ст.

Дочь: Прасковья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.02.1802 ст.

Сын: Никифор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.03.1806 ст.

Сын: Никифор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.05.1808 ст.

Сын: Сидор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Федоров

Смерть
Неизвестно
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