Елена Максимова
Место рождения
Дата рождения1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Федоров
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Федоров
Рождение ребёнка
12.10.1799 ст.
Дочь: Прасковья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Федоров
Рождение ребёнка
02.02.1802 ст.
Сын: Никифор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Федоров
Рождение ребёнка
05.03.1806 ст.
Сын: Никифор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Федоров
Рождение ребёнка
07.05.1808 ст.
Сын: Сидор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Федоров
Смерть
Неизвестно