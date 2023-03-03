Кармазёва Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКармазёва Надежда Васильевна

Кармазёва Надежда Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1915

Дата смерти

18.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1915

Отец: Бубликов Василий

Мать: Бубликова Варвара Гавриловна

Рождение ребёнка
18.02.1936

Сын: Кармазёв Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Кармазёв Григорий Мефодьевич

Рождение ребёнка
30.08.1952

Дочь: Негода Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Кармазёв Григорий Мефодьевич

Смерть
18.01.1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close