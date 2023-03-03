Кармазёва Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1915
Дата смерти18.01.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1915
Отец: Бубликов Василий
Рождение ребёнка
18.02.1936
Сын: Кармазёв Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Кармазёв Григорий Мефодьевич
Рождение ребёнка
30.08.1952
Дочь: Негода Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Кармазёв Григорий Мефодьевич
Смерть
18.01.1978