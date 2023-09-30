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Арсентьев Валерий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

1940 г.р.

Жена

1968 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1965

Отец: Арсентьев Василий

Мать: Арсентьева (Соколова) Таисья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсентьева Светлана

Рождение ребёнка
07.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арсентьева Светлана

Рождение ребёнка
19.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арсентьева Светлана

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