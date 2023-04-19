Калугин Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Коурова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Калугин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1914 ст.
Дочь: Калугина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Коурова Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коурова Анна Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1975