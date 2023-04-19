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Калугин Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Калугин Ефим Кириллович

Мать: Калугина Феодора Михайловна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Калугин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Коурова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Калугин Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914 ст.

Дочь: Калугина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Коурова Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коурова Анна Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1975
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