Астахов Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.08.1931
Сын: Астахов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Астахова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.07.1933
Сын: Астахов Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Астахова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.04.1936
Сын: Астахов Геннадий Федорович
Мать ребёнка: Астахова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.03.1940
Дочь: Дмитриева Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Астахова Елена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно