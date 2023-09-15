Астахов Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахов Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1931

Сын: Астахов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Астахова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.07.1933

Сын: Астахов Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Астахова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.04.1936

Сын: Астахов Геннадий Федорович

Мать ребёнка: Астахова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.03.1940

Дочь: Дмитриева Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Астахова Елена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астахова Елена Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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