Андреева Ульяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Ульяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Около 1931

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1925

Муж: Андреев Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Андреев Александр Семенович

Отец ребёнка: Андреев Семен Михайлович

Чинеево, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
16.04.1928

Дочь: Березина (Андреева) Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Андреев Семен Михайлович

Чинеево, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Около 1931
Ик, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

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