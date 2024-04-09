Андреева Ульяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиОколо 1931
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1925
Рождение ребёнка
1926
Сын: Андреев Александр Семенович
Отец ребёнка: Андреев Семен Михайлович
Рождение ребёнка
16.04.1928
Дочь: Березина (Андреева) Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Андреев Семен Михайлович
Смерть
Около 1931
Ик, Юргамышский муниципальный район, Курганская область