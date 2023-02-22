Кашанин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1906
Дата смерти19.01.1959
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1906
Отец: Кашанин Пётр Тимофеевич
Мать: Дарья Николаевна
Бракосочетание
02.02.1922
Супруг(-а): Алексей Петрович Кашанин
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
29.09.1930
Россия
Рождение ребёнка
17.01.1935
Рождение ребёнка
1939
Развод
12.10.1943
Супруг(-а): Алексей Петрович Кашанин
Рождение ребёнка
Около 1944
Рождение ребёнка
1944
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
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Работа или профессия
Неизвестно
милиционер
Смерть
19.01.1959
Чмутово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область