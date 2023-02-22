Кашанин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашанин Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1906

Дата смерти

19.01.1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1903 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1906

Отец: Кашанин Пётр Тимофеевич

Мать: Дарья Николаевна

Бракосочетание
02.02.1922

Жена: Кашанина Наталья Фёдоровна

Супруг(-а): Алексей Петрович Кашанин
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашанина Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
29.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашанина Наталья Фёдоровна

Россия
Рождение ребёнка
17.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашанина Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашанина Наталья Фёдоровна

Развод
12.10.1943

Жена: Кашанина Наталья Фёдоровна

Супруг(-а): Алексей Петрович Кашанин
Рождение ребёнка
Около 1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашанина Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашанина Наталья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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Работа или профессия
Неизвестно
милиционер
Смерть
19.01.1959
Чмутово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
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