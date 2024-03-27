Мурзагулов Бикмухамет Ишмухаметович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Мурзагулов Ишмухамет
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мурзагулов Дильмухамет Бикмухаметович
Мать ребёнка: Мурзагулова ?
д.Н-Ялчикаево, Куюргазинского района
Рождение ребёнка
05.05.1923
Сын: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович
Мать ребёнка: Мурзагулова ?
д.Яльчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Сагида Бикетовна (Бикмухаметовна)
Мать ребёнка: Мурзагулова ?
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурзагулов Данияр Бикмухаметович
Мать ребёнка: Мурзагулова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурзагулова ?
Смерть
Неизвестно