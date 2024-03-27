Мурзагулов Бикмухамет Ишмухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурзагулов Бикмухамет Ишмухаметович

Мурзагулов Бикмухамет Ишмухаметович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Мурзагулов Ишмухамет

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1913

Сын: Мурзагулов Дильмухамет Бикмухаметович

Мать ребёнка: Мурзагулова ?

д.Н-Ялчикаево, Куюргазинского района
Рождение ребёнка
05.05.1923

Сын: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Мать ребёнка: Мурзагулова ?

д.Яльчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Сагида Бикетовна (Бикмухаметовна)

Мать ребёнка: Мурзагулова ?

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурзагулов Данияр Бикмухаметович

Мать ребёнка: Мурзагулова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзагулова ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close