Шибут Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибут Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шибут Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Кирик Лариса Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шибут Нина Михайловна

Мать ребёнка: Кирик Лариса Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шибут Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Кирик Лариса Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирик Лариса Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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