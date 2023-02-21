Кривочкина Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривочкина Ксения Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1906 ст.

Сын: Кривочкин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Кривочкин Иван Филиппович

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1909 ст.

Дочь: Слесарева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кривочкин Иван Филиппович

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривочкин Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно
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