Кривочкина Ксения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1906 ст.
Отец ребёнка: Кривочкин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
07.07.1909 ст.
Дочь: Слесарева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кривочкин Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно