Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Юркевич) Мария Васильевна
(Юркевич) Мария Васильевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1859
Пол
Женский
Отец
Юркевич Василий Григорьевич
1823 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец:
Юркевич Василий Григорьевич
Мать: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия