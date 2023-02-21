(Юркевич) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Юркевич) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Юркевич Василий Григорьевич

Мать: не указана

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