Родионов Василий Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти27.01.1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1792
Отец: Родионов Семен Акинтьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Родионова) Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Родионова (Герасимова) Дарья Еремеевна (1)
Бракосочетание
05.02.1808
(ГАСО 6-3-762,1808г.) Сочетались оба первым браком.
Рождение ребёнка
14.02.1809
Сын: Родионов Анисим Васильевич
Мать ребёнка: Родионова (Герасимова) Дарья Еремеевна (1)
(ГАСО 6-3-763,1809г.) Воспреемники: Михайло Пономарев и сестра его девка Параскева.
Рождение ребёнка
1817
Сын: Родионов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Родионова (Герасимова) Дарья Еремеевна (1)
Рождение ребёнка
12.06.1823
Сын: Родионов Елисей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1849
Дочь: (Родионова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Родионова Наталья Ивановна (2)
Смерть
27.01.1856
Сугат, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-3-1010) Умер в 68 лет от натуральной.