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Родионов Василий Семенович

Место рождения

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

27.01.1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Родионов Семен Акинтьевич

Мать: не указана

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Наталья Ивановна (2)

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Родионова) Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Родионова (Герасимова) Дарья Еремеевна (1)

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
05.02.1808

Жена: Родионова (Герасимова) Дарья Еремеевна (1)

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-3-762,1808г.) Сочетались оба первым браком.
Рождение ребёнка
14.02.1809

Сын: Родионов Анисим Васильевич

Мать ребёнка: Родионова (Герасимова) Дарья Еремеевна (1)

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-3-763,1809г.) Воспреемники: Михайло Пономарев и сестра его девка Параскева.
Рождение ребёнка
1817

Сын: Родионов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Родионова (Герасимова) Дарья Еремеевна (1)

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.06.1823

Сын: Родионов Елисей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.12.1849

Дочь: (Родионова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Родионова Наталья Ивановна (2)

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Смерть
27.01.1856
Сугат, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-3-1010) Умер в 68 лет от натуральной.

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