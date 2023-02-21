Лельевр Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1938
Дата смерти2020
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1938
Отец: Лельевр Владимир Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лельевр Нурия Закиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Дина Анатольевна
Мать ребёнка: Лельевр Нурия Закиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лельевр Нурия Закиевна
Смерть
2020