Лельевр Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛельевр Анатолий Владимирович

Лельевр Анатолий Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1938

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1938

Отец: Лельевр Владимир Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лельевр Нурия Закиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Дина Анатольевна

Мать ребёнка: Лельевр Нурия Закиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лельевр Нурия Закиевна

Смерть
2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close