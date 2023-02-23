Солдатова Анна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Рождение ребёнка
1756
Сын: Солдатов (рекрут , Однодворец) Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Леонтий Емельянович
Рождение ребёнка
1762
Рождение ребёнка
1765
Рождение ребёнка
1767
Сын: Солдатов (однодворец) Варфоломей Леонтьевич
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Леонтий Емельянович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Мавра Леонтьевна
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Леонтий Емельянович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Елизавета Леонтьевна
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Леонтий Емельянович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Дарья Леонтьевна
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Леонтий Емельянович
Смерть
Неизвестно