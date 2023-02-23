Солдатова Анна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Анна Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Солдатов (однодворец) Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Леонтий Емельянович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Солдатов (рекрут , Однодворец) Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Леонтий Емельянович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Солдатов (однодворец) Филипп Леонтьевич

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Леонтий Емельянович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Солдатов (однодворец) Зот Леонтьевич

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Леонтий Емельянович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Солдатов (однодворец) Варфоломей Леонтьевич

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Леонтий Емельянович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Мавра Леонтьевна

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Леонтий Емельянович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Елизавета Леонтьевна

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Леонтий Емельянович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Дарья Леонтьевна

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Леонтий Емельянович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
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