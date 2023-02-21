Саввин Антон Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саввин Антон Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1988

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1988

Отец: Саввин Игорь Васильевич

Мать: Дурнева Марина

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