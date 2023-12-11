Кучукбаева Лариса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Токранов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучукбаев Андрей Маратович
Отец ребёнка: Кучукбаев Марат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучукбаев Владимир Маратович
Отец ребёнка: Кучукбаев Марат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучукбаев Данил Маратович
Отец ребёнка: Кучукбаев Марат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кучукбаев Марат