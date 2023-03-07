(Исупова) Настасья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исупова) Настасья Савельева

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Место рождения

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Исупов Савелий Меркуриев

Мать: Исупова Агафья Яковлева

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. над речкой в Черном лесу, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795
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