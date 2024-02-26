Васса Антонова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Алексей Архип (Ов)
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Филип Алексеев (Ич)
Отец ребёнка: Алексей Архип (Ов)
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Татьяна Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Архип (Ов)
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Иван Алексеев (Ич)
Отец ребёнка: Алексей Архип (Ов)
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Анна Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Архип (Ов)
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Прасковья Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Архип (Ов)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Архип (Ов)
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1857