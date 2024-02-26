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Васса Антонова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Афанасий Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Алексей Архип (Ов)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Филип Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Алексей Архип (Ов)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Татьяна Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Архип (Ов)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Иван Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Алексей Архип (Ов)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Анна Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Архип (Ов)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Прасковья Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Архип (Ов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Архип (Ов)

Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Смерть
1857
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