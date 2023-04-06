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Аляпсков Пётр Константинович

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

11.07.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1894

Отец: Аляпсков Константин Иванович

Мать: Аляпскова Варвара Дмитриевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1894
Крещение
11.07.1894
Священник Дмитрий Меркуриев Аляпсков Константин Иванович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Аляпскова Варвара Дмитриевна. Мать. Православная Лебедев Матвей Дмитриевич. Восприемник. Казак... Показать все
Смерть
Неизвестно
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