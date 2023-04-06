Аляпсков Пётр Константинович
Место рождения
Дата рождения11.07.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1894
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1894
Крещение
11.07.1894
Священник Дмитрий Меркуриев Аляпсков Константин Иванович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Аляпскова Варвара Дмитриевна. Мать. Православная Лебедев Матвей Дмитриевич. Восприемник. Казак... Показать все
Смерть
Неизвестно