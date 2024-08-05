Агафья Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1704
Сын: Пётр Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1719
Сын: Матвей Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Иванович
Смерть
Неизвестно