Агафья Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Филлиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1704

Сын: Пётр Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1712

Сын: Осип (Иосиф) Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1719

Сын: Матвей Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Иванович

Смерть
Неизвестно

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