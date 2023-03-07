Останина Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Останин Панкратий Абрамов
Отец ребёнка: Останин Абрам Прокопиев
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Останин Осип Абрамов
Отец ребёнка: Останин Абрам Прокопиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Абрамова
Отец ребёнка: Останин Абрам Прокопиев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812