Miecz (Biernacka) Józefa Aleksandra — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Miecz (Biernacka) Józefa Aleksandra

Место рождения

Latowicz Wężyczyn akt nr 56

Дата рождения

13.03.1849

Дата смерти

24.10.1902

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1824 г.р.

Муж

1851 г.р.

Дети

1874 г.р.
1880 г.р.
1880 г.р.
1883 г.р.
1883 г.р.
1886 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1849

Отец: Biernacki Wojciech

Мать: Biernacka,Sitkowska (Wawrzynowicz) Marianna

Бракосочетание
25.05.1873

Муж: Miecz Jacenty

Рождение ребёнка
25.08.1874

Дочь: (Miecz) Marianna

Отец ребёнка: Miecz Jacenty

Рождение ребёнка
18.06.1880

Сын: Miecz Wladysław

Отец ребёнка: Miecz Jacenty

Рождение ребёнка
18.06.1880

Сын: Miecz Aleksander

Отец ребёнка: Miecz Jacenty

Рождение ребёнка
12.02.1883

Сын: Miecz Wiktor

Отец ребёнка: Miecz Jacenty

Рождение ребёнка
12.02.1883

Сын: Miecz Ignacy

Отец ребёнка: Miecz Jacenty

akt 27
Рождение ребёнка
1886

Сын: Miecz Franciszek

Отец ребёнка: Miecz Jacenty

Рождение ребёнка
1888

Сын: Miecz Jan

Отец ребёнка: Miecz Jacenty

Рождение ребёнка
17.03.1894

Дочь: (Miecz) Zofia

Отец ребёнка: Miecz Jacenty

Смерть
24.10.1902

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