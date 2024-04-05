Miecz (Biernacka) Józefa Aleksandra
Место рожденияLatowicz Wężyczyn akt nr 56
Дата рождения13.03.1849
Дата смерти24.10.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1849
Бракосочетание
25.05.1873
Муж: Miecz Jacenty
Рождение ребёнка
25.08.1874
Дочь: (Miecz) Marianna
Отец ребёнка: Miecz Jacenty
Рождение ребёнка
18.06.1880
Сын: Miecz Wladysław
Отец ребёнка: Miecz Jacenty
Рождение ребёнка
18.06.1880
Сын: Miecz Aleksander
Отец ребёнка: Miecz Jacenty
Рождение ребёнка
12.02.1883
Сын: Miecz Wiktor
Отец ребёнка: Miecz Jacenty
Рождение ребёнка
12.02.1883
Сын: Miecz Ignacy
Отец ребёнка: Miecz Jacenty
akt 27
Рождение ребёнка
1886
Сын: Miecz Franciszek
Отец ребёнка: Miecz Jacenty
Рождение ребёнка
1888
Сын: Miecz Jan
Отец ребёнка: Miecz Jacenty
Рождение ребёнка
17.03.1894
Дочь: (Miecz) Zofia
Отец ребёнка: Miecz Jacenty
Смерть
24.10.1902