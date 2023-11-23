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Розов Василий Дмитриев

Место рождения

с. Воскресенское в Кадке, Мышкинского уезда

Дата рождения

1876

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Розов Дмитрий Васильев

Мать: Розова (Красносельская) Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розова Мария Александрова

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897

Сын: Розов Николай Васильев

Мать ребёнка: Розова Мария Александрова

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Розова) Мария Васильева

Мать ребёнка: Розова Мария Александрова

Рождение ребёнка
1908

Сын: Розов Борис Васильев

Мать ребёнка: Розова Мария Александрова

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Розова) Лидия Васильева

Мать ребёнка: Розова Мария Александрова

Рождение ребёнка
1911

Сын: Розов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Розова Мария Александрова

Смерть
После 1913

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