Розов Василий Дмитриев
Место рожденияс. Воскресенское в Кадке, Мышкинского уезда
Дата рождения1876
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Розова Мария Александрова
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Розова) Мария Васильева
Мать ребёнка: Розова Мария Александрова
Рождение ребёнка
1908
Сын: Розов Борис Васильев
Мать ребёнка: Розова Мария Александрова
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Розова) Лидия Васильева
Мать ребёнка: Розова Мария Александрова
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Розова Мария Александрова
Смерть
После 1913